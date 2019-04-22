Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Киеве приостановил процедуру переименования УПЦ 

RT на русском + ещё 6 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Суд в Киеве приостановила процедуру переименования канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В этом сообщили в пресс-службе окружного административного суда Киева.
«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца», — заявили в ведомстве.
Ранее Конституционный суд Украины открыл производство по переименованию УПЦ.
Глава фракции Оппозиционного блока в украинском парламенте Вадим Новинский заявил, что окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Рады Андрея Парубия в ходе принятия закона о переименовании УПЦ.
В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон о переименовании религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России.
RT на русском: последние новости
В Генпрокуратуру Украины вызваны экс-чиновники администрации Порошенко Туск и Юнкер ждут скорейшей встречи с Зеленским Le Figaro: идея «работать больше» не пришлась французам по душе
В мире , Украина , Вадим Новинский , РПЦ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы125
«Страшно, конечно»: Жена Зеленского сделала признание3
В Кремле объяснили отказ Путина поздравить Зеленского725
«Изменить подход»: Зеленскому поставили ультиматум14
Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому154
Видео
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
«Изменить подход»: Зеленскому поставили ультиматум
Украина В мире
«Страшно, конечно»: Жена Зеленского сделала признание
Украина В мире
Рецидивист расчленил и сжег тело друга в Сургуте
Происшествия Статьи
Миллиардер потерял семью в терактах на Шри-Ланке
В мире Статьи
Муж Лолиты поставил ей ультиматум
Шоу-бизнес Статьи
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
Происшествия
«Занимался делами»: Путин пропустил киевские дебаты
Политика Украина
Тимошенко призывает менять правительство
В мире Статьи
В сети появилось видео нового взрыва в Шри-Ланке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение