Грузия обиделась на США из-за Южной Осетии и сериала

По словам главы страны, у неё «вызывает беспокойство» подобная геополитическая неточность.

Эта ошибка сценаристов безответственна, и мы призываем телеканал CBS и сценаристов сериала уважать территориальную целостность Грузии и внести необходимые изменения, — написала политик в своём микроблоге в Twitter. An upcoming episode of @NCISNewOrleans set to feature #Georgia’s ‘South Ossetia’ as a «Russian province» is troubling. This synopsis mistake is irresponsible and we call on @CBS and the show’s writers to respect Georgia’s territorial integrity and make the necessary changes. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 22 апреля 2019 г.

Южная Осетия объявила о суверенитете после военного столкновения с грузинскими силовиками в августе 2008 года. Тогда Тбилиси направил на Цхинвал войска, которые атаковали республику и разрушили часть её столицы. Россия ввела вооружённые формирования и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Независимость тогда провозгласила и Абхазия.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Ранее, как писал News.ru, посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что Россия не прорабатывает вопрос о создании нового международного формата по проблеме Абхазии и Южной Осетии. О такой необходимости и, в частности, о замене Женевских дискуссий до этого говорила Саломе Зурабишвили.