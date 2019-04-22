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Грузия обиделась на США из-за Южной Осетии и сериала 

News.ru 23 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала американский канал CBS не называть Южную Осетию «провинцией России». Так о республике отзываются герои сериала «Морская полиция: Новый Орлеан».
По словам главы страны, у неё «вызывает беспокойство» подобная геополитическая неточность.
Эта ошибка сценаристов безответственна, и мы призываем телеканал CBS и сценаристов сериала уважать территориальную целостность Грузии и внести необходимые изменения, — написала политик в своём микроблоге в Twitter.
Южная Осетия объявила о суверенитете после военного столкновения с грузинскими силовиками в августе 2008 года. Тогда Тбилиси направил на Цхинвал войска, которые атаковали республику и разрушили часть её столицы. Россия ввела вооружённые формирования и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Независимость тогда провозгласила и Абхазия.
Руководители России не раз заявляли, что признание независимости грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Ранее, как писал News.ru, посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что Россия не прорабатывает вопрос о создании нового международного формата по проблеме Абхазии и Южной Осетии. О такой необходимости и, в частности, о замене Женевских дискуссий до этого говорила Саломе Зурабишвили.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Саломе Зурабишвили , CBS , Грузия , Новый Орлеан , США , Южная Осетия
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