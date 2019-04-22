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Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Грузии Саломе Зурабишвили после столкновений правоохранителей и протестующих против строительства ГЭС жителей Панкисского ущелья заявила, что насильственные действия в отногении полицейских неприемлемы.
В воскресенье жители Панкисского ущелья собрались в селе Ахметского района, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС "Хадори 3". Между ними и сотрудниками спецназа несколько раз произошли столкновения, в результате медпомощь понадобилась почти 60 гражданам, большинство из них полицейские, некоторые были госпитализированы. На место инцидента прибыл глава МВД Георгий Гахария и после почти часовых переговоров с местным населением заявил, что определенное соглашение достигнуто. По его словам, строительная компания продолжит вести консультации с жителями и если около 90% из них будут согласны, то строительство ГЭС продолжится. По решению министра, спецназ, который вызвал раздражение у населения, покинул территорию ущелья, однако полиция продолжает патрулировать ее для обеспечения безопасности и порядка.
"Насильственные действия над полицейскими неприемлемы в любом государстве, тем более в таком государстве, у которого есть оккупированные территории и для которого стабильность и защита границ является жизненно важной задачей. Приветствую, что под руководством главы МВД стало возможным урегулирование ситуации в ущелье", — заявила Зурабишвили на брифинге в понедельник.
Президент добавила, что для строительство ГЭС необходим определенный уровень экономического развития, но в то же время важно, что бы решение основывалось на геологическом исследовании, комплексной оценке угроз и подключения общественности.
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В мире , Саломе Зурабишвили , МВД , Грузия
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