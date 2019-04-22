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Le Figaro: идея «работать больше» не пришлась французам по душе 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Reuters
Большинство французов не поддерживают идею Эммануэля Макрона о необходимости «работать больше» для финансирования пенсионного возраста, сообщает Le Figaro. Как показали результаты последнего опроса общественного мнения, в общей сложности против идеи выступают 54% жителей Франции.
Большинство французов не поддерживают идею президента Макрона о необходимости «работать больше» для финансирования пенсионного возраста, сообщает Le Figaro со ссылкой на результаты последнего опроса, проведённого Французским институтом общественного мнения.
Как сообщается, против идеи высказались в общей сложности 54%, причём результаты существенно разнятся в зависимости от профессии, возраста и политических пристрастий респондентов.
Так, подавляющее большинство сторонников президентской партии «Вперёд, республика» (75%) и «Республиканцы» (84%) выступили в поддержу инициативы, в отличие от избирателей других партий, высказавшихся против.
Что касается возрастных категорий опрошенных, большинство респондентов моложе 35 лет (56%) и в возрасте от 35 до 49 лет (53%) высказались против принципа «работать больше». Их поддержали и опрошенные в возрасте от 50 до 64 лет — в этой группе число противников увеличилось до 65%. В то же время представители старшего поколения в возрасте старше 65 лет согласны с высказанной презентом идеей (65% «за»).
Также поддержать президента готовы 55% представителей малого бизнеса и торговли, в отличие от рабочих (29% «за»). Если 61% глав предприятий согласны с утверждением о необходимости работать больше, то среди их сотрудников таких не более 39%. Кроме того, перспективу показалась нашли всего 35% госслужащих и 26% безработных.
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В мире , Социология , Статьи , Партия "Республиканцы" , Le Figaro , Франция
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