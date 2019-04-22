Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран грозится перекрыть Ормузский пролив 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Если из-за американских санкций Иран лишится возможности использовать Ормузский пролив, то этот пролив будет перекрыт, пообещал командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции Али Реза Тангсири, передает "Интерфакс".
Он напомнил, что по международному праву Ормузский пролив является водным путем.
"Если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем", — подчеркнул Али Реза Тангсири.
Газета The Washington Post сегодня сообщила, что со 2 мая США не будет предоставлять освобождение от санкций ни одной стране, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть.
Между тем ранее президент Ирана Хасан Рухани пригрозил воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива, если США будут мешать Ирану продавать собственную нефть.
Вести.Ru: последние новости
ЦИК Украины обработал половину протоколов МИД: россияне не пострадали при взрывах на Шри-Ланке Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану
В мире , Хасан Роухани , Washington Post , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы151
На фоне «конфликта»: Путин и Лукашенко поговорили1
«Страшно, конечно»: Жена Зеленского сделала признание9
В Кремле объяснили отказ Путина поздравить Зеленского786
«Изменить подход»: Зеленскому поставили ультиматум15
Видео
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
«Изменить подход»: Зеленскому поставили ультиматум
Украина В мире
«Страшно, конечно»: Жена Зеленского сделала признание
Украина В мире
Рецидивист расчленил и сжег тело друга в Сургуте
Происшествия Статьи
Миллиардер потерял семью в терактах на Шри-Ланке
В мире Статьи
Муж Лолиты поставил ей ультиматум
Шоу-бизнес Статьи
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
Происшествия
«Занимался делами»: Путин пропустил киевские дебаты
Политика Украина
Тимошенко призывает менять правительство
В мире Статьи
В сети появилось видео нового взрыва в Шри-Ланке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение