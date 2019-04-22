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ЕП призвал Зеленского победить украинскую бедность 

Газета.Ru + ещё 2 28 минут назад
Фото: Reuters
Наблюдатели Европарламента (ЕП) обратились к победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с призывом продолжит реформы в области борьбы с коррупцией и бедностью, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы миссии наблюдателей ЕП Ребекки Хармс.
Хармс во время брифинга также выразила уверенность, что Зеленский понимает, какая ему досталась политическая роль.
"Он [Зеленский] может рассчитывать на нашу поддержку и поддержку Европарламента", — подчеркнула Хармс.
Ранее в ЕП назвали выборы президента на Украине свободными.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Европарламент , РИА Новости
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