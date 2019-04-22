Окружение Порошенко начали вызывать на допросы

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала ряд лиц из окружения Порошенко для вручения подозрений и допроса по «делу Курченко». Об этом сообщает ТСН.

Каждого из них вызывают в качестве подозреваемого. Гонтареву намерены допросить по делу о хищениях и содействии преступникам, Филатова и Ложкина — на предмет содействия преступникам и легализации незаконных доходов. Им необходимо явиться в Генпрокуратуру 23 и 25 апреля.

28 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что департамент международно-правового сотрудничества завершил расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко. Олигарха называют членом «семьи» экс-президента Виктора Януковича и обвиняют в особо опасных преступлениях против украинской государственности.

Фигурантами расследования стали 98 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Из них 12 — действующие высшие должностные лица министерств и ведомств, а также НБУ, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний. В их числе оказались бывший глава администрации президента Ложкин, Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, Филатов и другие топ-чиновники.

Позже прокурор Константин Кулик рассказал, что дела против Ложкина, Гонтаревой и Филатова исчезли из здания прокуратуры. По словам Кулика высокопоставленных чиновников даже не вызывали в прокуратуру.

«Увы, в нашей стране есть каста "неприкасаемых"», — заявил он.