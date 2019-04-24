Телеведущий нашел связь между терактами в Шри-Ланке и пожаром в Нотр-Даме

Израильский телеведущий Аври Жилад (Avri Gilad) в эфире утреннего шоу на канале Channel 13 высказал мнение, что и за взрывами в Шри-Ланке , и за пожаром в соборе Нотр-Дам стоят исламисты. Об этом пишет The Times of Israel.

«Мы видим, как мусульмане оказывают давление на христиан по всему миру. Это проявилось, в том числе, в поджогах церквей во Франции», — сказал Жилад.

В ответ на возражение одного из журналистов в студии о том, что полиция не нашла признаков теракта в пожаре в Нотр-Даме, Жилад обвинил французов и других европейцев во лжи.

«Они отрицают случаи насилия. Все, что можно классифицировать как преступление на почве ненависти, замалчивается. Я не верю ни одному их слову. Они боятся своей собственной тени, а еще больше боятся мусульман», — объяснил он свою позицию.

Телезрители и коллеги Жилада раскритиковали мнение ведущего о причастности исламистов к пожару в Нотр-Даме и поблагодарили возразившего ему журналиста.

«Спасибо Эммануэлю Элбаз-Фелпсу (Emmanuelle Elbaz-Phelps), который не стал молча терпеть ложь и объяснил, как все было на самом деле», — высказался один из сотрудников телеканала.

Теракты в Шри-Ланке произошли 21 апреля. По последним данным, в результате восьми взрывов погиб 321 человек, более 520 ранены. Ответственность за террористическую атаку взяли на себя группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещено в России).

Настоятель собора Нотр-Дам заявлял, что причиной возгорания мог стать компьютерный сбой. До этого высказывались версии о том, что пожар начался из-за короткого замыкания или реставрационных работ.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля и был окончательно потушен на утро следующего дня. Огонь уничтожил часть кровли, шпиль и часы. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что на восстановление собора потребуется около пяти лет.