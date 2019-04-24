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Телеведущий нашел связь между терактами в Шри-Ланке и пожаром в Нотр-Даме 

Lenta.ru + ещё 92 21 минуту назад
Фото: Reuters
Израильский телеведущий Аври Жилад (Avri Gilad) в эфире утреннего шоу на канале Channel 13 высказал мнение, что и за взрывами в Шри-Ланке, и за пожаром в соборе Нотр-Дам стоят исламисты. Об этом пишет The Times of Israel.
«Мы видим, как мусульмане оказывают давление на христиан по всему миру. Это проявилось, в том числе, в поджогах церквей во Франции», — сказал Жилад.
В ответ на возражение одного из журналистов в студии о том, что полиция не нашла признаков теракта в пожаре в Нотр-Даме, Жилад обвинил французов и других европейцев во лжи.
«Они отрицают случаи насилия. Все, что можно классифицировать как преступление на почве ненависти, замалчивается. Я не верю ни одному их слову. Они боятся своей собственной тени, а еще больше боятся мусульман», — объяснил он свою позицию.
Телезрители и коллеги Жилада раскритиковали мнение ведущего о причастности исламистов к пожару в Нотр-Даме и поблагодарили возразившего ему журналиста.
«Спасибо Эммануэлю Элбаз-Фелпсу (Emmanuelle Elbaz-Phelps), который не стал молча терпеть ложь и объяснил, как все было на самом деле», — высказался один из сотрудников телеканала.
Теракты в Шри-Ланке произошли 21 апреля. По последним данным, в результате восьми взрывов погиб 321 человек, более 520 ранены. Ответственность за террористическую атаку взяли на себя группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещено в России).
Настоятель собора Нотр-Дам заявлял, что причиной возгорания мог стать компьютерный сбой. До этого высказывались версии о том, что пожар начался из-за короткого замыкания или реставрационных работ.
Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля и был окончательно потушен на утро следующего дня. Огонь уничтожил часть кровли, шпиль и часы. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что на восстановление собора потребуется около пяти лет.
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В мире , Пожары , Происшествия , Газета The Times , Шри-Ланка
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