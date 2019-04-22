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Первая леди Украины: что известно о жене Зеленского 

Рамблер 24 минуты назад
Владимир Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Более 70 процентов украинцев проголосовали за него. В сети сторонники нового президента активно поздравляют друг друга не только с победой, но и с новой первой леди, по достоинству оценивая красоту и обворожительную улыбку Елены.
Елена и Владимир Зеленские вместе учились в школе, в параллельных классах, но встречаться начали уже будучи первокурсниками. Зеленский был студентом Криворожского экономического института, в котором получал юридическое образование, а Елена училась на строительном факультете в Криворожском техническом университете.
До свадьбы пара встречалась 8 лет. Владимир и Елена поженились в 2008 году, и сейчас они вместе воспитывают двоих детей: дочь Александру и сына Кирилла.
Елена так же является соавтором и сценаристом для творческой студии «Квартал-95».
Новая первая леди, привыкла вести совсем не светский и даже закрытый образ жизни. У нее нет публичных страниц в социальных сетях инстаграм и фейсбук. Ее нельзя увидеть на светской вечеринке. Так же в одном из интервью украинскому телеканалу ICTV, будущая первая леди призналась, что первоначально не одобрила решение мужа. Но в конце концов не только смирилась, но и стала постоянным спутником мужа во время предвыборных гонки.
Отношения между Еленой и Владимиром не угасли после более чем 20 лет совместной жизни. Они, как и прежде полны чувств и эмоций и не стесняются этого.
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В мире , Фото , Елена Зеленская , Владимир Зеленский
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