Панкисские человечки: Саакашвили обвинил Россию в разжигании конфликта

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в инспирировании конфликта в Панкисском ущелье, где местные чеченцы-кистинцы столкнулись с грузинским спецназом. Никаких доказательств своих слов Саакашвили приводить не стал. Ранее спецназ МВД Грузии покинул Панкиси, 15 человек были ранены. Поводом к конфликту стало строительство ГЭС, против чего выступают местные жители.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия якобы причастна к произошедшим накануне столкновениям в Панкисском ущелье, где местные жители — чеченцы-кистинцы — вступили в конфликт со спецназом МВД Грузии. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Рустави 2».

Никаких доказательств своим обвинениям Саакашвили не привел.

Грузинские спецназовцы ранее покинули Панкисское ущелье. На месте событий для поддержания порядка остаются усиленные подразделения полиции. Большинство протестовавших кистинцев разошлось на ночь по домам.

21 апреля в Панкисском ущелье в Грузии начались столкновения местных жителей с грузинскими силовиками, сообщается о 27 пострадавших, в их числе — 15 спецназовцев.

Живущие в Панкисском ущелье кистинцы выступают против строительства новой гидроэлектростанции «Хадори 3». Жители опасаются, что строительство ГЭС отрицательно скажется на окружающей среде и они будут вынуждены покинуть свои дома.

Власти Грузии пытаются начать строительные работы с начала весны 2019 года, но это не удается сделать из-за протестов. Как сообщает ФАН, очевидец снял на видео стычку между полицейскими и протестующими в Панкисском ущелье.

На видеозаписи видно, как автомобили с представителями правоохранительных органов подъезжают к месту конфликта. Спустя некоторое время протестующие начинают бросать в полицейских камни, а те применяют слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями, постепенно оттесняя участников протеста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила готовность «подключиться к урегулированию» конфликта. Кистинцы не собираются прекращать протесты и начали разбивать палаточный городок. «Мы не дадим права строить здесь гидроэлектростанцию. Останемся и ночью, и днем. Мы зажгли огонь и поставим палатки», — заявила местная жительница журналистам.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с НСН объяснил, почему жители решились протестовать против строительства ГЭС.

«К сожалению, власти Грузии уже не первый раз допускают ошибку при управлении страной. Положение таково, что легитимность действующего руководства страны тает на глазах. Зачастую, к сожалению, руководство Грузии готово отступать и тянуть резину. Люди видят, что достаточно оказать сопротивление — легальное, нелегальное — и власти пойдут на попятную. Власти попробовали действовать самостоятельно — получили. Машины горели, переворачивались, люди брались за камни», — заявил Мамрадзе.

Он добавил, что власти Грузии проигноровали мнение местных жителей и общественные обсуждения проекта ГЭС — безусловно, полезного для страны.

Панкисское ущелье лежит на севере Грузии в верховьях реки Алазани, на которой собираются строить ГЭС «Хадори 3». В ущелье расположены села, в которых живут кистинцы — грузинские чеченцы, переселившиеся к югу еще в XVIII-XIX веках. В 1990-х годах во время Первой Чеченской войны там обосновались беженцы из Чечни — несколько тысяч человек.

Во время Второй Чеченской войны кроме мирных жителей в Панкиси укрывались боевики — к примеру, отряд полевого командира Руслана Гелаева. Вопрос о присутствии чеченских боевиков на территории Грузии впервые встал в 2001 году после совместного рейда грузинских и чеченских вооруженных формирований в Кодорское ущелье, контролируемое абхазской стороной. Тогда Москва ответила введением визового режима, а Тбилиси официально признал, что в Панкиси скрываются до 800 чеченских сепаратистов и около сотни иностранных наемников, что дало российской армии повод в августе 2002 года провести бомбардировку баз чеченских боевиков.

К середине лета 2004 года в ходе совместной операции ФСБ России и МВД Грузии Панкисское ущелье было зачищено от бандформирований.

Тем не менее, незаконные вооруженные формирования продолжали использовать Панкисское ущелье как базу до августа 2008 года, когда в ходе Осетинской войны были частично уничтожены, а частично — ушли на территорию Дагестана и Ингушетии.

По ряду данных, от 50 до 200 кистинцев вступили в «Исламское государство» (организация запрещена в России) в 2012—2014 годах и уехали воевать в Сирию. В 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что игиловцы используют Панкиси «в своих интересах».