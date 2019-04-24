«Я не верю ему»: Зеленскому дали совет по встрече с Путиным

21 апреля Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины с 73,22% голосов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко

По словам Ивана Апаршина, он чувствует, что Зеленский хочет изменить ситуацию в Донбассе «на самом деле». При этом он подчеркнул, что «никогда не поддержит» переговоры Зеленского с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«В принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми», — заявил он.

По мнению Апаршина, разговаривать о судьбе Донбасса Украина должна с Россией. Однако общаться с Путиным один на один Апаршин Зеленскому «не советует».

«Я не верю ему», — объяснил он.

Советник Зеленского по вопросам обороны считает, что общение Украины с Россией должно происходить при посредничестве «мощных» стран — США или Великобритании, например.