«Я не верю ему»: Зеленскому дали совет по встрече с Путиным 

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует общаться с российским коллегой Владимиром Путиным наедине, заявил каналу ZIK советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин.
21 апреля Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины с 73,22% голосов. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко.
По словам Ивана Апаршина, он чувствует, что Зеленский хочет изменить ситуацию в Донбассе «на самом деле». При этом он подчеркнул, что «никогда не поддержит» переговоры Зеленского с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«В принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми», — заявил он.
По мнению Апаршина, разговаривать о судьбе Донбасса Украина должна с Россией. Однако общаться с Путиным один на один Апаршин Зеленскому «не советует».
«Я не верю ему», — объяснил он.
Советник Зеленского по вопросам обороны считает, что общение Украины с Россией должно происходить при посредничестве «мощных» стран — США или Великобритании, например.
« (С ними. — Прим. ред.) он (Путин. — Прим. ред.) не сможет играться», — объяснил Апаршин.