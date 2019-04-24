Соратник Зеленского посоветовал ему не встречаться с Путиным один на один

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным . Свою точку зрения член команды избранного президента Украины высказал в эфире телеканала ZIK.

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (прямых переговоров лидеров двух стран. — прим. ред.). Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать", — заявил Апаршин.

Прямые переговоры с Россией без посредников являются для Украины "бесперспективными", выразил уверенность советник Зеленского.

По его мнению, Киев на данный момент не может самостоятельно отстаивать свою позицию, в связи с чем стране необходима помощь США и Великобритании, а также западных стран из "нормандской четверки".

При этом Апаршин выступил против переговоров Зеленского с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. "Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми", — указал он.

По результатам второго тура президентских выборов на Украине Зеленский набрал 73,22 процента голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45 процента.