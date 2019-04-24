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Соратник Зеленского посоветовал ему не встречаться с Путиным один на один 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Свою точку зрения член команды избранного президента Украины высказал в эфире телеканала ZIK.
"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (прямых переговоров лидеров двух стран. — прим. ред.). Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать", — заявил Апаршин.
Прямые переговоры с Россией без посредников являются для Украины "бесперспективными", выразил уверенность советник Зеленского.
По его мнению, Киев на данный момент не может самостоятельно отстаивать свою позицию, в связи с чем стране необходима помощь США и Великобритании, а также западных стран из "нормандской четверки".
При этом Апаршин выступил против переговоров Зеленского с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. "Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми", — указал он.
По результатам второго тура президентских выборов на Украине Зеленский набрал 73,22 процента голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45 процента.
По украинскому законодательству, официальные результаты голосования объявляются после изучения всех оригиналов протоколов, доставленных в ЦИК в бумажном виде. На это у комиссии есть срок до 1 мая. Дату инаугурации определит Верховная рада.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Центризбирком России , Верховная Рада
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