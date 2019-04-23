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Сгубила водка: в Израиле объяснили поражение Порошенко 

Рамблер + ещё 9 19 минут назад
Фото: Reuters
Автор израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер заявил, что Петр Порошенко проиграл выборы президента Украины, так как не достиг прогресса в решении хотя бы одной из важных для страны проблем и ввел торговые санкции, вызывавшие у граждан вопросы.
Пфеффер отметил, что Порошенко не смог справиться с повсеместной коррупцией на всех уровнях управления, ему не удалось укрепить слабую экономику и продвинуться в разрешении конфликта в Донбассе. Журналист также обратил внимание, что президента постоянно спрашивали, почему продукция созданной им Roshen до сих пор продается в России.
«Неспособность Порошенко серьезно продвинуться <…> в сочетании с тем, что избиратели не забыли о его личной заинтересованности в торговле с Россией, хотя сами они больше не могли покупать свою любимую русскую водку в местных магазинах, — все это положило конец его президентству», — заявил журналист.
Пфеффер подчеркнул, что у главного соперника Порошенко Владимира Зеленского был «один ценный актив»: он является консолидирующей и пока незапятнанной фигурой.
По итогам обработки 99,87 процента бюллетеней во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский. Он набрал 73,23 процента голосов избирателей, а Петр Порошенко — 24,45 процента.
Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Рошен , Газета "Гаарец" , Израиль
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