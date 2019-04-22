Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости формирования нового правительства, не дожидаясь очередных парламентских выборов.

«Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть ещё полгода», — цитирует политика Интерфакс-Украина.

По её словам, новый кабмин должен «жить абсолютно в новых целях и задачах».

Как отметила Тимошенко, создание нового правительства будет свидетельствовать о том, что безотлагательные изменения «должны начаться сегодня».