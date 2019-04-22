Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко призвала срочно сформировать новое правительство Украины 

RT на русском + ещё 2 32 минуты назад
Фото: Reuters
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости формирования нового правительства, не дожидаясь очередных парламентских выборов.
«Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть ещё полгода», — цитирует политика Интерфакс-Украина.
По её словам, новый кабмин должен «жить абсолютно в новых целях и задачах».
Как отметила Тимошенко, создание нового правительства будет свидетельствовать о том, что безотлагательные изменения «должны начаться сегодня».
21 апреля на Украине прошёл второй тур выборов президента. По итогом обработки 95% протоколов лидирует Владимир Зеленский с 73,16% голосов.
RT на русском: последние новости
Туск и Юнкер ждут скорейшей встречи с Зеленским Курц призвал Зеленского бороться с коррупцией на Украине Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории»
В мире , Конфликты , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС дал обещание Зеленскому158
Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому174
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»335
Дочь Евгения Осина попала в больницу13
Морякам отказали в выплатах за работу в Сирии76
Видео
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
В мире Украина
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Шоу-бизнес
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным
Политика В мире
«Шо сказать, молодец»
Шоу-бизнес В мире
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
В столичных парках открылись пункты велопроката
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение