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МВД Украины усиливает работу подразделений в Азово-Черноморском бассейне 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: © AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министерство внутренних дел Украины усиливает работу своих подразделений в Азово-Черноморском бассейне, сообщил в понедельник заместитель главы МВД Вадим Троян.
"Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Черного и Азовского морей — стратегическая задача для МВД. Украина — морское государство, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 километра) и более 72 тысячи квадратных километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских", — цитирует Трояна пресс-служба МВД.
Он также сообщил, что система безопасности будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД.
"Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства", — добавил Троян.
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Комментарии2
В мире , Армия , Украина , Вадим Троян , МВД
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