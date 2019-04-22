Министерство внутренних дел Украины усиливает работу своих подразделений в Азово-Черноморском бассейне, сообщил в понедельник заместитель главы МВД Вадим Троян.
"Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Черного и Азовского морей — стратегическая задача для МВД. Украина — морское государство, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 километра) и более 72 тысячи квадратных километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских", — цитирует Трояна пресс-служба МВД.
Он также сообщил, что система безопасности будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД.
"Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства", — добавил Троян.