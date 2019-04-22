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На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов 

ТАСС + ещё 6 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синютка заявил, что уходит с поста. Об этом он сказал в понедельник на совещании.
"Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов", — отметил Синютка.
При этом он не пояснил причин своего решения.
По данным Центризбиркома Украины, Львовская область — единственная на Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко. Здесь за него проголосовали более 62% избирателей области.
Синютка был назначен главой Львовской ОГА 26 декабря 2014 года.
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В мире , Украина , Петр Порошенко
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