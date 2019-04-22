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Додон назвал Зеленского «Ваше Превосходительство» 

RT на русском + ещё 15 58 минут назад
Фото: Reuters
Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и назвал его «Ваше Превосходительство».
«Ваше Превосходительство, примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой молдавского президента.
Также Додон выразил надежду на скорейшую встречу с Зеленским.
«Желаю Вам, Ваше Превосходительство, крепкого здоровья, новых свершений и побед и прошу принять заверения в моем глубоком к Вам уважении», — заключил Додон.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и бывший посол США в России Майкл Макфол поздравили Зеленского с победой на выборах на украинском языке.
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Комментарии
В мире , Украина , Игорь Додон , Майкл Макфол , Владимир Зеленский , Молдова
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