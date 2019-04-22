В Коломбо после терактов направили более тысячи военных

Армия Шри-Ланки направила более 1 тысячи военнослужащих для обеспечения безопасности в городе Коломбо после серии взрывов. Об этом передаёт РИА «Новости».

МИД. Как сообщает портал Ada со ссылкой на заявление вооружённых сил, в аэропорту Коломбо в обеспечении безопасности задействованы ВВС страны. Центры сил спецназа организованы в штаб-квартире полиции, министерстве обороны

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть прогремели в трёх храмах и трёх отелях. Седьмой взрыв произошёл на западе острова, а восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, жертвами трагедии стали 290 человек, ещё около 500 получили ранения.