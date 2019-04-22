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В Коломбо после терактов направили более тысячи военных 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Армия Шри-Ланки направила более 1 тысячи военнослужащих для обеспечения безопасности в городе Коломбо после серии взрывов. Об этом передаёт РИА «Новости».
Как сообщает портал Ada со ссылкой на заявление вооружённых сил, в аэропорту Коломбо в обеспечении безопасности задействованы ВВС страны. Центры сил спецназа организованы в штаб-квартире полиции, министерстве обороны и МИД.
В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть прогремели в трёх храмах и трёх отелях. Седьмой взрыв произошёл на западе острова, а восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
По последним данным, жертвами трагедии стали 290 человек, ещё около 500 получили ранения.
Свои соболезнования в связи с произошедшим выразили, в частности, Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и ряд лидеров стран ЕС.
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , ЕС , РИА Новости , Коломбо , Шри-Ланка
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