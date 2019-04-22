Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель одной из последних среди западных лидеров поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся в воскресенье.

"Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины", — говорится в телеграмме главы правительства, направленной на имя Зеленского и распространенной в понедельник пресс-службой кабмина ФРГ.