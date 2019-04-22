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Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель одной из последних среди западных лидеров поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся в воскресенье.
"Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины", — говорится в телеграмме главы правительства, направленной на имя Зеленского и распространенной в понедельник пресс-службой кабмина ФРГ.
"Правительство Германии и в будущем продолжит активно поддерживать Украину, в особенности в ее праве на суверенитет и территориальную целостность, — отметила канцлер. — Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине".
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