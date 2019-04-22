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Жена Зеленского призналась, что пыталась разубедить мужа идти в политику 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: YouTube. Кирилл Стремоусов
Елена Зеленская, супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, рассказала о своей попытке отговорить мужа идти в политику.
По ее словам, когда она начала осознавать серьезность намерений возлюбленного, то как и многие близкие спросила у него: «Ты сошел с ума?». Однако, никакие уговоры не действовали, и только после продолжительного откровенного разговора Елена успокоилась, поняв, что ее супруг действительно знает, что он делает и на что решается.
При этом она заявила, что муж не слушает никого, кроме себя, и принимает решения самостоятельно.
— Остается только не мешать, а поддерживать. Пытаться помочь, чтобы для него это прошло легче, чем может быть, — подчеркнула супруга кандидата в президенты.
Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что после обработки 90 процентов протоколов голосов Владимир Зеленский опережает действующего украинского лидера Петра Порошенко с результатом в 73,17 процента голосов избирателей против 24,5 процента у оппонента.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что СМИ обнародовали биографию супруги Владимира Зеленского.
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В мире , Политика , Украина , Анатолий Вассерман , Елена Зеленская , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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