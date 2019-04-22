Жена Зеленского призналась, что пыталась разубедить мужа идти в политику

По ее словам, когда она начала осознавать серьезность намерений возлюбленного, то как и многие близкие спросила у него: «Ты сошел с ума?». Однако, никакие уговоры не действовали, и только после продолжительного откровенного разговора Елена успокоилась, поняв, что ее супруг действительно знает, что он делает и на что решается.

При этом она заявила, что муж не слушает никого, кроме себя, и принимает решения самостоятельно.

— Остается только не мешать, а поддерживать. Пытаться помочь, чтобы для него это прошло легче, чем может быть, — подчеркнула супруга кандидата в президенты.

Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что после обработки 90 процентов протоколов голосов Владимир Зеленский опережает действующего украинского лидера Петра Порошенко с результатом в 73,17 процента голосов избирателей против 24,5 процента у оппонента.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что СМИ обнародовали биографию супруги Владимира Зеленского.