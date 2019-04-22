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Грибаускайте дала обещание Зеленскому 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Литвы Даля Грибаускайте поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пообещала, что Вильнюс готов продолжить оказание Киеву политической поддержки.
«Литва продолжит оказывать поддержку украинскому народу», — написала она в Twitter.
На четверг на Украину запланирован визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.
Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — 24,50%.
Блогеры, журналисты и авторы популярных Telegram-каналов бурно отреагировали на победу Зеленского.
Американская The New York Times писала, что победа 41-летнего актера Владимира Зеленского, если она будет подтверждена официально, даст Украине первого еврейского лидера и станет язвительным упреком политическому и деловому истеблишменту «конфетного магната» Петра Порошенко, проводившего кампанию под националистическим лозунгом «Армия, язык, вера».
Немецкий политолог Беате Апельт отмечала, что Зеленский, в отличие от его персонажа Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», не является «простым человеком из народа», а близок к олигархам.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Даля Грибаускайте , Деловая газета "Взгляд" , New York Times , Вильнюс , Литва
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