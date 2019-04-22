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Лицемерие? Невестка Порошенко ополчилась на жену Зеленского 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Невестка Петра Порошенко обратилась к супруге избранного президента Украины Елене Зеленской, сравнив чувства той от включения в базу данных сайта «Миротворец» с чувствами своей семьи от «тонн откровенной лжи и необъективного злого юмора» со сцены телепрограммы «Вечернего квартала».
Невестка Петра Порошенко Юлия прокомментировала включение в базу украинского сайта «Миротворец» жены кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елены.
«Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской. Мне очень хорошо понятны Ваши чувства и эмоции.
Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора в том числе с экранов «1+1» и со сцены «95 квартала» в адрес моей семьи», — написала она в своем фейсбуке.
Она также выразила надежду на то, что Елена Зеленская не имела к этому отношения и подчеркнула, что в сложившейся ситуации супруге Владимира Зеленского будет проще понять, что испытывала семья Порошенко последние годы.
«К сожалению, в отличие от вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и «публичные опровержения» ни от Плюсов, ни от Квартала», — подытожила она.
Юлия Порошенко также призвала придерживаться в медиастандартах примера британской компании «Би-би-си», представители который принесли публичные извинения и выплатили денежную компенсацию, направленную впоследствии на нужды украинской армии.
Елену Зеленскую внесли в базу данных «Миротворца», так как портал признал ее «информатором незаконных вооруженных формирований». Однако уже через сутки запись Зеленской исчезла со страниц сайта. Ряд украинских СМИ выступили с предположением, что такое положение дел может быть связано с политической позицией одного из создателей сайта, депутата Антона Геращенко, который выступал в поддержку Зеленского.
Внимание «Миротворца» обратила на себя запись в фейсбуке Зеленской, в которой жена кандидата в президенты сделала репост на сообщение с объявлением о премии в рублях за предоставление данных о перемещениях украинских военных. Сама Зеленская объяснила появление такого рода записи в своих социальных сетях незнанием «технических особенностей фейсбука».
«День тишины? Для меня он оказался слишком громким! Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей ФБ. Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Чей пост я репостила, уже не вспомню. Кого-то из друзей», — написала она.
Зеленская обратила внимание «возмущенных репостом» на публичные извинения своих оппонентов, которые выступили с обвинениями в ее адрес, которые те принесли ознакомившись с остальными записями на ее странице 2014 года.
В конце марта в базе данных скандального сайта оказался и украинский бизнесмен и владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский, которого подозревают в покровительстве Зеленскому.
Причиной для его включения стало якобы нарушение законодательства страны путем оформления гражданства других государств, а также «дестабилизация общественно-политической жизни».
Супруга кандидата в президенты Украины уже жаловалась на оказываемое давление накануне выборов, в частности, она выступала с опровержением сообщений в украинских СМИ о наркомании у своего супруга.
«Когда такого вообще нет и никогда не было, возникает усталость от всего этого. Усталость не только у нас, но и у наших друзей, знакомых, у тех, кто сначала молчал, хотя мы никого и не подтягиваем в свои ряды», — говорила она в интервью изданию «Апостроф».
В связи с этим она благодарила артистов и певцов, которые дружат с их семьей и решились выступить открыто с осуждением подобного рода лживых заявлений.
Другой частой претензией, выдвигаемой в адрес Зеленского по словам его жены стало отсутствие опыта. Она подчеркнула, что опыт и знания накапливаются со временем и указала на то, что уже сейчас ее супруг проводит консультации с экспертами.
«Это сложный процесс, это даже не обучение, это работа. Он должен вникнуть фактически во все. Этого невозможно достичь за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца. Мне кажется — успешно», — добавила она.
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В мире , Статьи , Украина , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Елена Зеленская , BBC News
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