Лицемерие? Невестка Порошенко ополчилась на жену Зеленского

Невестка Петра Порошенко обратилась к супруге избранного президента Украины Елене Зеленской , сравнив чувства той от включения в базу данных сайта «Миротворец» с чувствами своей семьи от «тонн откровенной лжи и необъективного злого юмора» со сцены телепрограммы «Вечернего квартала».

Невестка Петра Порошенко Юлия прокомментировала включение в базу украинского сайта «Миротворец» жены кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елены.

«Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской. Мне очень хорошо понятны Ваши чувства и эмоции.

Такие же, какие я чувствовала, когда выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора в том числе с экранов «1+1» и со сцены «95 квартала» в адрес моей семьи», — написала она в своем фейсбуке.

Она также выразила надежду на то, что Елена Зеленская не имела к этому отношения и подчеркнула, что в сложившейся ситуации супруге Владимира Зеленского будет проще понять, что испытывала семья Порошенко последние годы.

«К сожалению, в отличие от вас, за все пять лет мне не довелось услышать хоть раз извинения и «публичные опровержения» ни от Плюсов, ни от Квартала», — подытожила она.

Юлия Порошенко также призвала придерживаться в медиастандартах примера британской компании «Би-би-си», представители который принесли публичные извинения и выплатили денежную компенсацию, направленную впоследствии на нужды украинской армии.

Елену Зеленскую внесли в базу данных «Миротворца», так как портал признал ее «информатором незаконных вооруженных формирований». Однако уже через сутки запись Зеленской исчезла со страниц сайта. Ряд украинских СМИ выступили с предположением, что такое положение дел может быть связано с политической позицией одного из создателей сайта, депутата Антона Геращенко, который выступал в поддержку Зеленского.

Внимание «Миротворца» обратила на себя запись в фейсбуке Зеленской, в которой жена кандидата в президенты сделала репост на сообщение с объявлением о премии в рублях за предоставление данных о перемещениях украинских военных. Сама Зеленская объяснила появление такого рода записи в своих социальных сетях незнанием «технических особенностей фейсбука».

«День тишины? Для меня он оказался слишком громким! Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей ФБ. Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Чей пост я репостила, уже не вспомню. Кого-то из друзей», — написала она.

Зеленская обратила внимание «возмущенных репостом» на публичные извинения своих оппонентов, которые выступили с обвинениями в ее адрес, которые те принесли ознакомившись с остальными записями на ее странице 2014 года.

В конце марта в базе данных скандального сайта оказался и украинский бизнесмен и владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский , которого подозревают в покровительстве Зеленскому.

Причиной для его включения стало якобы нарушение законодательства страны путем оформления гражданства других государств, а также «дестабилизация общественно-политической жизни».

Супруга кандидата в президенты Украины уже жаловалась на оказываемое давление накануне выборов, в частности, она выступала с опровержением сообщений в украинских СМИ о наркомании у своего супруга.

«Когда такого вообще нет и никогда не было, возникает усталость от всего этого. Усталость не только у нас, но и у наших друзей, знакомых, у тех, кто сначала молчал, хотя мы никого и не подтягиваем в свои ряды», — говорила она в интервью изданию «Апостроф».

В связи с этим она благодарила артистов и певцов, которые дружат с их семьей и решились выступить открыто с осуждением подобного рода лживых заявлений.

Другой частой претензией, выдвигаемой в адрес Зеленского по словам его жены стало отсутствие опыта. Она подчеркнула, что опыт и знания накапливаются со временем и указала на то, что уже сейчас ее супруг проводит консультации с экспертами.