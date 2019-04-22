Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск поздравили кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом сообщает "Украинская правда".
Они отметили что Зеленский может рассчитывать на прочную поддержку, которую ЕС окажет Украине на пути реформ, в том числе в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и реформ в энергетическом секторе.
"Вы можете рассчитывать на дальнейшую и устойчивую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", — сказано в общем письме Юнкера и Туска.
В конце письма оба политика пожелали Зеленскому успешного срока.
Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах.
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