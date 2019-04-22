Макфол поздравил Зеленского по-украински

«Поздравляю Владимира Зеленского с победой на выборах! Также поздравляю народ Украины с прогрессом и успехами в укреплении демократии в стране», — написал Макфол в Twitter. Вітаю Володимира Зеленського з перемогою на виборах! Також вітаю народ України з прогресом та успіхами у зміцненні демократії в країні. — Michael McFaul (@McFaul) 21 апреля 2019 г.

Ранее он заявил, что президентские выборы на Украине являются примером демократии.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.