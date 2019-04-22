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Макфол поздравил Зеленского по-украински 

RT на русском 25 минут назад
Фото: Reuters
Бывший посол США в России Майкл Макфол поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украина на украинском языке.
«Поздравляю Владимира Зеленского с победой на выборах! Также поздравляю народ Украины с прогрессом и успехами в укреплении демократии в стране», — написал Макфол в Twitter.
Ранее он заявил, что президентские выборы на Украине являются примером демократии.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах во втором туре с 73,16% голосов по итогам обработки 95,21% протоколов.
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В мире , Украина , Майкл Макфол , Владимир Зеленский , США
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