В Киеве завершился митинг в поддержку Порошенко

В понедельник к администрации Порошенко пришли граждане, чтобы выразить ему благодарность за деятельность на посту главы государства.

Действующий глава государства вместе с супругой Мариной около получаса общался с людьми, которые пришли его поддержать. Президенту подарили несколько плакатов со словами поддержки.

Затем глава государства с женой поднялись на балкон администрации, они приветствовали людей и поблагодарили за поддержку. Митинг длился примерно час. Участники акции спели гимн и начали расходиться. На митинге присутствовали несколько полицейских, обстановка была спокойная, без нарушений общественного порядка.