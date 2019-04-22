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В Киеве завершился митинг в поддержку Порошенко 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © REUTERS / Vasily Fedosenko
Митинг сторонников президента Украины Петра Порошенко, проходивший у здания администрации главы государства, завершился в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник к администрации Порошенко пришли граждане, чтобы выразить ему благодарность за деятельность на посту главы государства.
Действующий глава государства вместе с супругой Мариной около получаса общался с людьми, которые пришли его поддержать. Президенту подарили несколько плакатов со словами поддержки.
Затем глава государства с женой поднялись на балкон администрации, они приветствовали людей и поблагодарили за поддержку. Митинг длился примерно час. Участники акции спели гимн и начали расходиться. На митинге присутствовали несколько полицейских, обстановка была спокойная, без нарушений общественного порядка.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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