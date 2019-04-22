Зеленскому рекомендовали начать борьбу за Раду

Выигравший борьбу за пост главы государства шоумен Владимир Зеленский ничего не сможет без большинства в Верховной раде . Поэтому, едва закончилась президентская кампания, надо браться за парламентскую, считает президент женского политического клуба в Киеве журналист Елена Маркосян.

Помимо этого, по её мнению, прежде чем говорить о руководстве страной Владимиром Зеленским, Украине предстоит пережить очень тяжёлый месяц передачи власти. Маркосян указала на крайне нестабильную ситуацию в стране, когда в том же Харькове «минируют» всё на свете: гостиницы, аэропорт и другие объекты.

Происходит это, по её мнению, не случайно. Эксперт объясняет это тем, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков пошли самостоятельным путём, а «виновник всех украинских бед» найден, назван по имени, представлен народу. Следующей задачей Турчинова и Авакова будет предложить себя в статусе защитников закона — они же будут биться за парламент, потому что оба не намерены уходить из власти.

Я совершенно не удивлюсь тому, что вот такая напряжённость, с таким мелким хулиганством, она будет поддерживаться, для того чтобы с ней начинали активно бороться. Вот так это выглядит сейчас со стороны, — цитирует «Царьград» мнение Елены Маркосян о «минировании» крупных гражданских объектов.

По её мнению, у Владимира Зеленского есть лишь месяц на то, чтобы определиться, «пойдёт он в парламент или не пойдёт он в парламент», а если пойдёт, то с кем.

Журналист отмечает, что и без Порошенко у политических противников нового президента нет единства, поэтому сейчас важно, чтобы Зеленский «не наломал дров на первых порах».

При этом задача максимум — добиться поддержки в парламенте, без которой любые усилия обречены на провал.

Ему нужно привести партию, которая сможет участвовать в формировании коалиции, и взять большинство, — считает эксперт.