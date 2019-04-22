NYT: Зеленский станет первым еврейским лидером Украины

Победа 41-летнего актера Владимира Зеленского , если она будет подтверждена официально, даст Украине первого еврейского лидера и станет язвительным упреком политическому и деловому истеблишменту «конфетного магната» Петра Порошенко , проводившего кампанию под националистическим лозунгом «Армия, язык, вера», пишет The New York Times.

В статье NYT говорится, что после пяти лет «изнурительной войны» на Востоке Украины избиратели посылали сигнал о том, что они больше обеспокоены внутренними угрозами — коррупцией и уровнем бедности.

Автор статьи также отмечает, что украинцы проигнорировали предостережение Порошенко о том, что голосование за Зеленского не является смешным и может привести к «болезненным» последствиям.

Ранее директор Украинского еврейского совета Эдуард Долинский отмечал, что Украина — единственная страна в мире, кроме Израиля, где президент и премьер — евреи.

По данным ЦИК Украины, после подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей, у Порошенко — почти 24,5%.

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