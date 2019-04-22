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NYT: Зеленский станет первым еврейским лидером Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Победа 41-летнего актера Владимира Зеленского, если она будет подтверждена официально, даст Украине первого еврейского лидера и станет язвительным упреком политическому и деловому истеблишменту «конфетного магната» Петра Порошенко, проводившего кампанию под националистическим лозунгом «Армия, язык, вера», пишет The New York Times.
В статье NYT говорится, что после пяти лет «изнурительной войны» на Востоке Украины избиратели посылали сигнал о том, что они больше обеспокоены внутренними угрозами — коррупцией и уровнем бедности.
Автор статьи также отмечает, что украинцы проигнорировали предостережение Порошенко о том, что голосование за Зеленского не является смешным и может привести к «болезненным» последствиям.
Ранее директор Украинского еврейского совета Эдуард Долинский отмечал, что Украина — единственная страна в мире, кроме Израиля, где президент и премьер — евреи.
По данным ЦИК Украины, после подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей, у Порошенко — почти 24,5%.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.
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В мире , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Деловая газета "Взгляд" , New York Times
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