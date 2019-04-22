Глава УПЦ благословил Зеленского на служение Украине

Новый президент Украины Владимир Зеленский положит конец вмешательству государства в дела церкви. Надежду на это выразил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Он благословил избранного главу государства на служение стране.

Онуфрий отметил, что уверенная победа кандидата стала «свидетельством большого доверия» со стороны украинского общества. По мнению священнослужителя, лидерство Зеленского является признаком того, что заявленные им приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями народа, который желает «единства, мира и процветания, а также искоренения всего того, что вносит раздор и вражду внутрь украинского государства».

Уверен, что Ваше служение на посту президента Украины будет выступать гарантом соблюдения государственной властью Конституции, определённого Основным законом принципа невмешательства государства в дела Церкви, а также прав и свобод верующих всех конфессий, — сказано в поздравлении митрополита, опубликованном на сайте УПЦ.

Митрополит Онуфрий заверил Владимира Зеленского, что тот может рассчитывать на «безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества».

В заключение предстоятель пожелал новому главе государства Божьего благословения на «новом и ответственном пути служения Украине и её народу».