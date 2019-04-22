The New York Times (США): новые подробности терактов на Шри-Ланке. «Была река крови»

The New York Times (США) . Все вокруг было забрызгано кровью. По последним данным, погибли 290 человек. Когда в воскресенье, 21 апреля, верующие собрались в католических храмах по всей Шри-Ланке на праздничные пасхальные мессы — кульминацию Страстной недели — в трех церквях, заполненных людьми, прогремели мощные взрывы, оставив после себя сотни пострадавших, пишет. Все вокруг было забрызгано кровью. По последним данным, погибли 290 человек.

Как сообщила полиция, это была серия терактов, осуществленных одной группировкой, которая также устроила взрывы в трех пятизвездочных отелях, пользующихся популярностью у туристов. Как сообщил представитель полиции Руван Гунасекера (Ruwan Gunasekera), как минимум 207 человек погибли и 450 человек получили ранения.

Новости об этих терактах, ставших самой масштабной операцией террористов, направленной против христиан в Юго-Восточной Азии, за последние несколько лет, поступали все утро пасхального воскресенья, прерывая празднования по всему миру. Завершив мессу на Площади святого Петра, папа Франциск сказал, что эти теракты «принесли горе и печаль» в один из важнейших христианских праздников.

Десять лет назад на Шри-Ланке завершилась 26-летняя гражданская война, в ходе которой тамильские партизанские формирования начали широко применять тактику терактов с участием смертников. Позже опыт эффективного применения этой тактики на Шри-Ланке был изучен и скопирован на Ближнем Востоке.

«С тех пор как мы последний раз видели этот ужас, прошло 10 лет», — сказал Хемасири Фернандо (Hemasiri Fernando), глава администрации президента Шри-Ланки.

Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене (Ruwan Wijewardene) призвал СМИ не сообщать имена террористов, потому что, по его словам, это сделает их «мучениками».

· Волна терактов началась примерно в 8:45 утра. Взрывы прогремели в католических храмах — церкви святого Себастьяна в Негомбо , церкви святого Антония в Коломбо и в церкви Сиона в городе Баттикалоа — а также в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury.

· В связи с терактами уже арестованы семеро подозреваемых, как сообщил Виджевардене, добавив, что взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками.

· Власти Шри-Ланки на время блокировали соцсети и мессенджеры, в том числе «Фейсбук» и WhatsApp, чтобы помешать распространению дезинформации. Об этом сообщил секретарь президента Удайя Сеневиратне (Udaya Seneviratne).

Китая, Нидерландов и Португалии. · Как сообщил представитель национальной больницы Шри-Ланки среди погибших было как минимум 27 иностранцев. Согласно официальным данным, среди них оказались граждане Соединенного Королевства

Серия взрывов во время пасхальной мессы

На снимках, сделанных на местах терактов, видны залитые кровью, поломанные скамьи и жертвы, лежащие на полу храмов. В отелях взрывами выбило стекла и разрушило стены.

Как сообщили чиновники, некоторые из верующих, собравшихся на мессу в церкви святого Антония в столице государства Коломбо, в церкви святого Себастьяна в Негомбо, расположенном в 35 километрах от Коломбо, и в церкви Сиона в Баттикалоа, погибли.

Взрывы также прогремели в роскошных отелях в Коломбо — в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury.

Министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира (Mangala Samaraweera) назвал эти взрывы «хорошо скоординированной попыткой совершить убийства и устроить хаос и анархию».

Одна из очевидцев, Сарита Марлу (Sarita Marlou), которая находилась в отеле Shangri-La в момент взрыва, написала в Фейсбуке, что взрыв произошел в 8:57 в ресторане на третьем этаже, где отдыхающие собрались на завтрак.

«Мы почувствовали взрыв, находясь на 17-м этаже, — написала она. — Спустя несколько минут, нас попросили покинуть здание отеля. Когда я бежала вниз по лестнице, я видела много крови на полу, но тогда мы еще не знали, что произошло».

Марлу написала, что гости отеля провели на улице более двух часов, прежде чем им разрешили вернуться в здание, когда солнце стало припекать. Но гостям все не позволили вернуться в свои номера.

Н. А. Суманапала (N. A. Sumanapala), владелец магазина, расположенного рядом с церковью святого Антония, после взрыва побежал к церкви, чтобы помочь людям. «Там была река крови. Пепел падал, как снег», — рассказал он. В связи с терактами было арестовано семь человек

Министр обороны Руван Виджевардене сообщил, что в связи с терактами полиция арестовала семерых подозреваемых.

Представители властей также сообщили, что взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. «Мы считаем, что это были скоординированные атаки и что за ними стоит одна группировка», — сказал Виджевардене. Он призвал СМИ не сообщать имена террористов и не делать из них мучеников.

В ходе операции по задержанию террористов в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагоде погибло трое полицейских. Как сообщила полиция, они обнаружили взрывные устройства в апартаментах, после чего между полицейскими и подозреваемыми началась перестрелка. Власти сообщили как минимум об одном взрыве в жилом комплексе в Дематагоде.

Один подозреваемый привел в действие взрывное устройство во время допроса внутри жилого дома в Дематагоде. По словам полиции, они были уверены, что террористы планировали провести там теракты. Пока полиция допрашивала членов группировки, один подозреваемых сбежал, и его пришлось искать с вертолета.

По словам Виджевардене, неделю назад по приказу главного инспектора полиции Пуджит Джайасундара (Pujith Jayasundara) полицейские подразделения были переведены в режим повышенной готовности в связи с возможными атаками на церкви. Пока неясно, какие именно меры были предприняты для того, чтобы предотвратить теракты.

Правительство ввело по всей стране комендантский час с 6 вечера воскресенья, 21 апреля, до 6 утра в понедельник, 22 апреля.

Власти Шри-Ланки блокируют доступ к соцсетям

Власти Шри-Ланки на время блокировали доступ к соцсетям, включая Фейсбук и Инстаграм. Пользователи также сообщили о том, что они не могут войти в WhatsApp и Viber.

Хотя воскресные теракты никак не были связаны с соцсетями, у Шри-Ланки довольно печальный опыт борьбы с насилием на расовой почве, призывы к которому распространялись на этих платформах. И этот запрет является чрезвычайной мерой, отражающей рост беспокойтсва глобального сообщества по поводу влияния соцсетей.

В прошлом году власти Шри-Ланки ненадолго блокировали доступ к соцсетям после того, как по стране прокатилась волна бунтов и линчеваний, которые власти связывали с распространением дезинформации и антимусульманских призывов — в первую очередь в Фейсбуке. Власти страны не раз предупреждали компанию «Фейсбук», которой также принадлежат Инстаграм и WhatsApp, что такие посты могут спровоцировать всплеск насилия. Хотя компания пообещала увеличить штат модераторов и улучшить качество коммуникации, тот эпизод заставил власти страны относиться к Фейсбуку с подозрением.

Другие страны, такие как Индия, тоже периодически блокировали доступ к соцсетям во время вспышек насилия, связанных с этими платформами. Хотя эксперты винят Фейсбук в провоцировании расистских атак в целом ряде стран, включая Германию, считается, что такой риск гораздо выше в тех странах, где уровень доверия к местным властям ниже и где столкновения между представителями различных общин происходили в недавнем прошлом.

Рост обеспокоенности угрожает долгосрочной бизнес-модели компании «Фейсбук», которая делает ставку на развивающиеся страны, в первую очередь на Азию.

Блокировка доступа к соцсетям на Шри-Ланке в воскресенье представляет собой свидетельство роста недовольства глобального сообщества в связи с действиями соцсетей, потому что этот шаг является превентивным. Вместо того чтобы доверить Фейсбуку и другим компаниям выполнение задачи по защите их платформ от агрессивной риторики и подстрекательств к насилию, которые могут последовать за воскресными терактами, правительство страны решило, что эти платформы слишком опасны, чтобы сохранить доступ к ним.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе (Ranil Wickremesinghe) призвал людей не верить ложной информации, распространяющейся в интернете. На своей странице в твиттере отделение « Красного Креста » на Шри-Ланке сообщило, что слухи о том, что их здание подверглось атаке, ложные.

Раны, оставшиеся после прошлых всплесков насилия, все еще свежи

Гражданская война на Шри-Ланке завершилась 10 лет назад, однако память о той резне все еще жива — особенно среди жителей столицы страны. В ходе гражданской войны там часто происходили мощные взрывы в аэропортах, на автобусных станциях, в банках, кафе и отелях.

Cinnamon Grand, один из тех отелей, в которых в воскресенье прогремели взрывы, в прошлом уже взрывали. Это было в 1984 году, когда он еще назывался Lanka Oberoi.

История Католической церкви на Шри-Ланке началась с прибытием туда португальцев в начале 1500-х годов, а затем и португальских, голландских и ирландских миссионеров. На Шри-Ланке католики составляют около 6% населения страны, и они живут в основном в районе Коломбо и Негомбо.

В 1995 году папа Иоанн Павел II приехал на Шри-Ланку, чтобы канонизировать Иосифа Ваза, священника и миссионера индийского происхождения.

Минакши Гангули (Meenakshi Ganguly), директор подразделения организации Human Rights Watch в Южной Азии, сказал, что, учитывая долгую историю насилия на религиозной и этнической почве на Шри-Ланке, включая почти 30-летнюю гражданскую войну, завершившуюся только в 2009 году, пока еще рано говорить о том, имели ли мусульманские экстремисты какое-либо отношение к воскресным терактам.

Однако масштабы терактов и число погибших оказались беспрецедентными даже по меркам Шри-Ланки, добавила Гангули. «За три десятилетия войны мы ни разу не видели терактов такого масштаба, — сказала она. — Если говорить о насилии на религиозной почве, мы такого еще не видели».

Мировые лидеры решительно осудили эти теракты

Завершив пасхальную мессу на Площади святого Петра в Ватикане, папа Франциск сказал:

«Я хочу выразить свою близость христианской общине, подвергшейся жестокому нападению в момент молитвы».

Он добавил: «Я вверяю Господу всех тех, кто трагически погиб сегодня».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) назвал эти теракты «ужасающими». На своей странице в твиттере он написал: «В нашем регионе нет места подобному варварству». Индия — ближайший сосед Шри-Ланки, и с этим островным государством ее объединяют крепкие культурные и экономические связи.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан (Imran Khan) заявил, что его страна «выражает свою солидарность с жителями Шри-Ланки в этот час скорби».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в твиттере, что эти теракты стали «атакой на все человечество».

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что США готовы оказать необходимую помощь, хотя в своем твите он допустил ошибку в числе жертв терактов.