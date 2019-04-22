Когда в воскресенье, 21 апреля, верующие собрались в католических храмах по всей Шри-Ланке на праздничные пасхальные мессы — кульминацию Страстной недели — в трех церквях, заполненных людьми, прогремели мощные взрывы, оставив после себя сотни пострадавших, пишет The New York Times (США) . Все вокруг было забрызгано кровью. По последним данным, погибли 290 человек.
Как сообщила полиция, это была серия терактов, осуществленных одной группировкой, которая также устроила взрывы в трех пятизвездочных отелях, пользующихся популярностью у туристов. Как сообщил представитель полиции Руван Гунасекера (Ruwan Gunasekera), как минимум 207 человек погибли и 450 человек получили ранения.
Новости об этих терактах, ставших самой масштабной операцией террористов, направленной против христиан в Юго-Восточной Азии, за последние несколько лет, поступали все утро пасхального воскресенья, прерывая празднования по всему миру. Завершив мессу на Площади святого Петра, папа Франциск сказал, что эти теракты «принесли горе и печаль» в один из важнейших христианских праздников.
Десять лет назад на Шри-Ланке завершилась 26-летняя гражданская война, в ходе которой тамильские партизанские формирования начали широко применять тактику терактов с участием смертников. Позже опыт эффективного применения этой тактики на Шри-Ланке был изучен и скопирован на Ближнем Востоке.
«С тех пор как мы последний раз видели этот ужас, прошло 10 лет», — сказал Хемасири Фернандо (Hemasiri Fernando), глава администрации президента Шри-Ланки.
Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене (Ruwan Wijewardene) призвал СМИ не сообщать имена террористов, потому что, по его словам, это сделает их «мучениками».
· Волна терактов началась примерно в 8:45 утра. Взрывы прогремели в католических храмах — церкви святого Себастьяна в Негомбо, церкви святого Антония в Коломбо и в церкви Сиона в городе Баттикалоа — а также в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury.
· В связи с терактами уже арестованы семеро подозреваемых, как сообщил Виджевардене, добавив, что взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками.
· Власти Шри-Ланки на время блокировали соцсети и мессенджеры, в том числе «Фейсбук» и WhatsApp, чтобы помешать распространению дезинформации. Об этом сообщил секретарь президента Удайя Сеневиратне (Udaya Seneviratne).
· Как сообщил представитель национальной больницы Шри-Ланки среди погибших было как минимум 27 иностранцев. Согласно официальным данным, среди них оказались граждане Соединенного Королевства, Китая, Нидерландов и Португалии.
Серия взрывов во время пасхальной мессы
На снимках, сделанных на местах терактов, видны залитые кровью, поломанные скамьи и жертвы, лежащие на полу храмов. В отелях взрывами выбило стекла и разрушило стены.
Как сообщили чиновники, некоторые из верующих, собравшихся на мессу в церкви святого Антония в столице государства Коломбо, в церкви святого Себастьяна в Негомбо, расположенном в 35 километрах от Коломбо, и в церкви Сиона в Баттикалоа, погибли.
Взрывы также прогремели в роскошных отелях в Коломбо — в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury.
Министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира (Mangala Samaraweera) назвал эти взрывы «хорошо скоординированной попыткой совершить убийства и устроить хаос и анархию».
Одна из очевидцев, Сарита Марлу (Sarita Marlou), которая находилась в отеле Shangri-La в момент взрыва, написала в Фейсбуке, что взрыв произошел в 8:57 в ресторане на третьем этаже, где отдыхающие собрались на завтрак.
«Мы почувствовали взрыв, находясь на 17-м этаже, — написала она. — Спустя несколько минут, нас попросили покинуть здание отеля. Когда я бежала вниз по лестнице, я видела много крови на полу, но тогда мы еще не знали, что произошло».
Марлу написала, что гости отеля провели на улице более двух часов, прежде чем им разрешили вернуться в здание, когда солнце стало припекать. Но гостям все не позволили вернуться в свои номера.
Н. А. Суманапала (N. A. Sumanapala), владелец магазина, расположенного рядом с церковью святого Антония, после взрыва побежал к церкви, чтобы помочь людям. «Там была река крови. Пепел падал, как снег», — рассказал он. В связи с терактами было арестовано семь человек
Министр обороны Руван Виджевардене сообщил, что в связи с терактами полиция арестовала семерых подозреваемых.
Представители властей также сообщили, что взрывные устройства были приведены в действие террористами-смертниками. «Мы считаем, что это были скоординированные атаки и что за ними стоит одна группировка», — сказал Виджевардене. Он призвал СМИ не сообщать имена террористов и не делать из них мучеников.
В ходе операции по задержанию террористов в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагоде погибло трое полицейских. Как сообщила полиция, они обнаружили взрывные устройства в апартаментах, после чего между полицейскими и подозреваемыми началась перестрелка. Власти сообщили как минимум об одном взрыве в жилом комплексе в Дематагоде.
Один подозреваемый привел в действие взрывное устройство во время допроса внутри жилого дома в Дематагоде. По словам полиции, они были уверены, что террористы планировали провести там теракты. Пока полиция допрашивала членов группировки, один подозреваемых сбежал, и его пришлось искать с вертолета.
По словам Виджевардене, неделю назад по приказу главного инспектора полиции Пуджит Джайасундара (Pujith Jayasundara) полицейские подразделения были переведены в режим повышенной готовности в связи с возможными атаками на церкви. Пока неясно, какие именно меры были предприняты для того, чтобы предотвратить теракты.
Правительство ввело по всей стране комендантский час с 6 вечера воскресенья, 21 апреля, до 6 утра в понедельник, 22 апреля.
Власти Шри-Ланки блокируют доступ к соцсетям
Власти Шри-Ланки на время блокировали доступ к соцсетям, включая Фейсбук и Инстаграм. Пользователи также сообщили о том, что они не могут войти в WhatsApp и Viber.
Хотя воскресные теракты никак не были связаны с соцсетями, у Шри-Ланки довольно печальный опыт борьбы с насилием на расовой почве, призывы к которому распространялись на этих платформах. И этот запрет является чрезвычайной мерой, отражающей рост беспокойтсва глобального сообщества по поводу влияния соцсетей.
В прошлом году власти Шри-Ланки ненадолго блокировали доступ к соцсетям после того, как по стране прокатилась волна бунтов и линчеваний, которые власти связывали с распространением дезинформации и антимусульманских призывов — в первую очередь в Фейсбуке. Власти страны не раз предупреждали компанию «Фейсбук», которой также принадлежат Инстаграм и WhatsApp, что такие посты могут спровоцировать всплеск насилия. Хотя компания пообещала увеличить штат модераторов и улучшить качество коммуникации, тот эпизод заставил власти страны относиться к Фейсбуку с подозрением.
Другие страны, такие как Индия, тоже периодически блокировали доступ к соцсетям во время вспышек насилия, связанных с этими платформами. Хотя эксперты винят Фейсбук в провоцировании расистских атак в целом ряде стран, включая Германию, считается, что такой риск гораздо выше в тех странах, где уровень доверия к местным властям ниже и где столкновения между представителями различных общин происходили в недавнем прошлом.
Рост обеспокоенности угрожает долгосрочной бизнес-модели компании «Фейсбук», которая делает ставку на развивающиеся страны, в первую очередь на Азию.
Блокировка доступа к соцсетям на Шри-Ланке в воскресенье представляет собой свидетельство роста недовольства глобального сообщества в связи с действиями соцсетей, потому что этот шаг является превентивным. Вместо того чтобы доверить Фейсбуку и другим компаниям выполнение задачи по защите их платформ от агрессивной риторики и подстрекательств к насилию, которые могут последовать за воскресными терактами, правительство страны решило, что эти платформы слишком опасны, чтобы сохранить доступ к ним.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе (Ranil Wickremesinghe) призвал людей не верить ложной информации, распространяющейся в интернете. На своей странице в твиттере отделение «Красного Креста» на Шри-Ланке сообщило, что слухи о том, что их здание подверглось атаке, ложные.
Раны, оставшиеся после прошлых всплесков насилия, все еще свежи
Гражданская война на Шри-Ланке завершилась 10 лет назад, однако память о той резне все еще жива — особенно среди жителей столицы страны. В ходе гражданской войны там часто происходили мощные взрывы в аэропортах, на автобусных станциях, в банках, кафе и отелях.
Cinnamon Grand, один из тех отелей, в которых в воскресенье прогремели взрывы, в прошлом уже взрывали. Это было в 1984 году, когда он еще назывался Lanka Oberoi.
История Католической церкви на Шри-Ланке началась с прибытием туда португальцев в начале 1500-х годов, а затем и португальских, голландских и ирландских миссионеров. На Шри-Ланке католики составляют около 6% населения страны, и они живут в основном в районе Коломбо и Негомбо.
В 1995 году папа Иоанн Павел II приехал на Шри-Ланку, чтобы канонизировать Иосифа Ваза, священника и миссионера индийского происхождения.
Минакши Гангули (Meenakshi Ganguly), директор подразделения организации Human Rights Watch в Южной Азии, сказал, что, учитывая долгую историю насилия на религиозной и этнической почве на Шри-Ланке, включая почти 30-летнюю гражданскую войну, завершившуюся только в 2009 году, пока еще рано говорить о том, имели ли мусульманские экстремисты какое-либо отношение к воскресным терактам.
Однако масштабы терактов и число погибших оказались беспрецедентными даже по меркам Шри-Ланки, добавила Гангули. «За три десятилетия войны мы ни разу не видели терактов такого масштаба, — сказала она. — Если говорить о насилии на религиозной почве, мы такого еще не видели».
Мировые лидеры решительно осудили эти теракты
Завершив пасхальную мессу на Площади святого Петра в Ватикане, папа Франциск сказал:
«Я хочу выразить свою близость христианской общине, подвергшейся жестокому нападению в момент молитвы».
Он добавил: «Я вверяю Господу всех тех, кто трагически погиб сегодня».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди (Narendra Modi) назвал эти теракты «ужасающими». На своей странице в твиттере он написал: «В нашем регионе нет места подобному варварству». Индия — ближайший сосед Шри-Ланки, и с этим островным государством ее объединяют крепкие культурные и экономические связи.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан (Imran Khan) заявил, что его страна «выражает свою солидарность с жителями Шри-Ланки в этот час скорби».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель тоже выразили свою печаль в связи с событиями на Шри-Ланке. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что новости о терактах он воспринял «с ужасом и печалью».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в твиттере, что эти теракты стали «атакой на все человечество».
Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что США готовы оказать необходимую помощь, хотя в своем твите он допустил ошибку в числе жертв терактов.
«Искренние соболезнования от народа США народу Шри-Ланки в связи с ужасными терактами в церквях и отелях», — написал он, добавив, что в результате взрывов погибло «как минимум 138 миллионов человек, и еще более 600 человек получили ранения».