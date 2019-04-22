Информационное агентство Bloomberg записало Украину в десятку самых несчастных экономик мира, но добить ее рискуют действия России. В ответ на санкции Киева Москва ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, что вполне способно вызвать окончательный коллапс. Зато неожиданный бонус получила Белоруссия. Аналитики уверены: теперь Минск развернет серые схемы реэкспорта нефти в соседнюю страну на полную мощность. Выживет ли Украина без российской нефти и в чем выгода белорусов — в материале РИА Новости.
Суть запрета
Об ограничительных мерах в отношении Украины Дмитрий Медведев объявил 18 апреля. Экспорт нефти отныне под запретом, а поставлять уголь, дизельное топливо, бензин и сжиженные углеводородные газы (СУГ) можно лишь по специальным разрешениям Минэкономразвития.
Это означает, что Россия в каждом отдельном случае будет рассматривать заявки отечественных компаний на поставки углеводородного сырья на украинский рынок и принимать отдельное решение. Фактически экспорт можно полностью остановить в любой момент.
По оценкам Минэкономразвития, эти меры затронут товарооборот более чем на четыре миллиарда долларов — это порядка 30% прошлогоднего объема взаимной торговли. Так Москва ответила на расширение списка российских товаров, запрещенных для импорта на Украину.
Запрет распространяется и на продукцию машиностроения, металлообработки, легкой промышленности. Как отметил Медведев, в минувшем году это были поставки на 250 миллионов долларов.
Эксперты указывают: сырая нефть для экономики Украины не критична. Вообще, сырье Киев практически не закупает, так как его некуда девать: большинство перерабатывающих мощностей страны выведены из строя.
Куда серьезнее запрет на экспорт моторного топлива — бензина и дизтоплива. Именно на нефтепродукты приходится основной спрос со стороны Украины, а ключевые поставщики этой продукции — российские и белорусские компании.
В общей сложности они обеспечивают до 80% украинского импорта горючего. Причем часть продукции попадала в страну благодаря белорусскому реэкспорту. Все, что Белоруссия закупала у России, но не использовала сама, продавали — в основном на Украину.
Хитрый союзник
Только за первые семь месяцев прошлого года белорусы ввезли 2,3 миллиона тонн нефтепродуктов из России на сумму свыше 900 миллионов долларов. Реальная потребность республики в нефтепродуктах намного ниже. Для сравнения: пять лет назад импорт не превышал и 90 тысяч тонн.
Чтобы бороться с реэкспортом, с ноября Россия ограничила поставки в Белоруссию бензина, дизельного топлива и мазута — до конца текущего года.
Как объяснили в Минэнерго, беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразен — республика полностью обеспечивает себя за счет переработки российской нефти. А вот излишки Минску ни к чему: союзник поставляет их в соседнюю Украину, зарабатывая миллиарды долларов.
Впрочем, в эффективности подобных мер аналитики не уверены. "Из условных 100 тонн в день, если сама Белоруссия потребляет десять тонн, остальные 90 можно спокойно перепродать. А учитывая летний сезон и пониженный расход нефтепродуктов, высвобождается существенный объем", — отмечает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.
"Выкручивание рук" или возможность заработать
Эксперты указывают на то, что Москва де-факто открыла Минску возможность развернуть схемы реэкспорта.
"Разумеется, расширение серого импорта будет неофициально поддерживаться белорусскими властями, так как Минск действительно недоволен завершением налогового маневра, который сейчас проводится в России и связан с обнулением таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты", — предполагает Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.
Лукашенко уже назвал налоговый маневр в российской нефтяной отрасли "выкручиванием рук". Но обнуление таможенных пошлин в отношении нефтепродуктов — принципиальная задача для российских властей. Это снижает нагрузку на бюджет и позволяет субсидировать собственную нефтепереработку. Другое дело, что Белоруссия лишается конкурентных преимуществ.
Поэтому нынешний запрет для Украины видится аналитикам как достаточно хитрый маневр. С одной стороны, это толкает Белоруссию на расширение серого реэкспорта. С другой, если белорусские партнеры слишком увлекутся, Москва получит очередной рычаг давления на Лукашенко.
"Таким образом, мы позволяем белорусам на какое-то время за счет этого запрета немного снизить потери от российских решений по обнулению таможенных пошлин, предлагая такое вот окно. Но это окно мы можем в любой момент прикрыть, если нам что-то не понравится", — заключает Громов.