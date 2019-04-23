«Безумие и неизвестность»: мировые СМИ анализируют победу Зеленского

Мировые СМИ отреагировали на победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине , отметив популизм кандидата, а также усомнившись в его компетенции и реализуемости предвыборных обещаний.

Как отметил журналист французской газеты Le Monde Бенуа Виткин, ранее ни один украинский президент не получал такой массовой поддержки. По его мнению, на руку Зеленскому во многом сыграла расплывчатость его заявлений, так как каждый избиратель мог таким образом идентифицировать себя с разными пунктами его "невнятной" программы.

"Это популизм нового типа: симпатичный, проевропейский, стремящийся не к размежеванию, а к объединению Украины, раздробленной на множество идентичностей", — констатирует автор.

Своеобразно оценил победу Зеленского на выборах журналист немецкой газеты Die Zeit Штеффан Добберт.

"Украинцы выбрали новым президентом актера. Это безумие", — написал Добберт. При этом такое развитие событий является для страны очередным шагом на пути к правовому государству и демократии, полагает автор статьи.

Некоторые издания выражают определенные сомнения относительно компетенции будущего президента. Как пишет журналист швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Андреас Рюеш, не все верят в то, что Зеленский "дорос" до своего нового поста, так как его политические представления выглядят "незрелыми, если не сказать наивными".

"С избранием этой политически слабой и неопытной фигуры страна пускается на рискованный эксперимент", — отмечает Рюеш.

В свою очередь журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Франк Герольд называет предвыборные обещания Зеленского "трудновыполнимыми", особенно с учетом сильных позиций в украинском парламенте пока еще действующего президента страны Петра Порошенко . По мнению Герольда, команде будущего главы государства необходимо будет найти способ заручиться поддержкой Запада.

"Шут завоевал доверие, потому что граждане были глубоко разочарованы существующей политикой и не могли больше всерьез воспринимать ее пустые обещания. Большего пока не произошло. Украина не стала за ночь другой страной, ее проблемы, ее внутренние противоречия, ее внешние противники — все это сейчас ничуть не уменьшилось. Зеленский пробудил ожидания, которые очень трудно исполнить", — констатирует автор.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.