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Савченко назвала страшилки про «руку Кремля» ахинеей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 30 минут назад
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов, раскритиковала действующие власти страны за постоянное запугивание населения «агентами Москвы».
Она считает, что мир перестал воспринимать Украину серьезно, так как та уже пятый год «живет в постоянном страхе, терроре от своей власти».
«Власть запугивает — «рукой Кремля», «агентом Москвы», — приводит слова Савченко РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.
Как заявила Савченко, нагнетается «ахинея и истерия».
Напомним, она возложила на «безмозглых» политиков вину за ухудшение отношений Москвы и Киева.
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В мире , Видео , Украина , Надежда Савченко , Верховная Рада , РИА Новости , Москва
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