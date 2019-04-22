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США отказались вторгаться в Иран для смены режима 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Susannah George / AP
Администрация президента США Дональда Трампа не рассматривает возможность военного свержения режима в Иране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на закрытой встрече с лидерами ирано-американской общины, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Майк Помпео ответил на вопрос о конечных целях США в Иране на фоне устойчивости политического режима в этой стране. По словам источников портала, он заявил, что американцы стараются не использовать термины вроде «смена режима». После этого Помпео добавил, что Вашингтон не планирует военное вмешательство в Иран. «Если мы даже и рассматривали возможность переворота, то думаете, я бы вам рассказал об этом?» — спросил затем госсекретарь под смех в аудитории.
Также подчеркивается, что сам Помпео не стремится сближаться с Национальным советом сопротивления Ирана, объединяющим все оппозиционные силы страны. Эта позиция отличается от мнения советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Помимо этого Помпео заметил, что США не могут давать никаких гарантий, что новые жесткие санкции администрации Трампа не навредят народу Ирана.
Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (элитные части армии Ирана) посмеялись в ответ на намерение США признать его террористической организацией.
В 2018 году США, вышедшие из «ядерной сделки» с Ираном, наложили на страну новые санкции, включающие в том числе запрет для центрального банка на расчеты в долларах.
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Комментарии
В мире , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , Администрация США , Иран
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