Более 11 миллионов украинцев не участвовали во втором туре выборов

Более 11 миллионов избирателей на Украине не приняли участие во втором туре выборов президента, которые состоялись в воскресенье, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК, явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 62,07% после обработки данных по 199 из 199 округов на 20.00 мск.

Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК, в воскресенье проголосовали 18,4 миллиона избирателей из 29,6 миллионов, занесенных в избирательные списки.