Более 11 миллионов избирателей на Украине не приняли участие во втором туре выборов президента, которые состоялись в воскресенье, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
По данным ЦИК, явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 62,07% после обработки данных по 199 из 199 округов на 20.00 мск.
Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК, в воскресенье проголосовали 18,4 миллиона избирателей из 29,6 миллионов, занесенных в избирательные списки.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. После обработки 50,18% протоколов во втором туре лидирует Владимир Зеленский, набирающий 73,01% голосов.