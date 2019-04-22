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Более 11 миллионов украинцев не участвовали во втором туре выборов 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Vasily Maximov
Более 11 миллионов избирателей на Украине не приняли участие во втором туре выборов президента, которые состоялись в воскресенье, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
По данным ЦИК, явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 62,07% после обработки данных по 199 из 199 округов на 20.00 мск.
Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК, в воскресенье проголосовали 18,4 миллиона избирателей из 29,6 миллионов, занесенных в избирательные списки.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. После обработки 50,18% протоколов во втором туре лидирует Владимир Зеленский, набирающий 73,01% голосов.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , МВД
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