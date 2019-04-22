ЦИК Украины объявит официальные итоги выборов 30 апреля

Официальные результаты голосования во втором туре президентских выборов на Украине объявят ориентировочно 30 апреля. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Пасха для украинцев — один из великих праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков, — цитирует Радченко РИА Новости.

Радченко добавил, что предварительные результаты выборов по электронным протоколам станут известны через два–три дня. К настоящему времени ЦИК обработал более 70% протоколов.

Второй тур выборов президента Украины прошёл 21 апреля. В нём участвовали шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко , как набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, состоявшемся 31 марта.

Как ранее писал News.ru, Зеленский лидирует на выборах с 73% голосов. Сообщалось, что ещё ни один кандидат в президенты Украины не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан. После объявления данных экзитполов Порошенко признал своё поражение.