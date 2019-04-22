Официальные результаты голосования во втором туре президентских выборов на Украине объявят ориентировочно 30 апреля. Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.
Пасха для украинцев — один из великих праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков, — цитирует Радченко РИА Новости.
Радченко добавил, что предварительные результаты выборов по электронным протоколам станут известны через два–три дня. К настоящему времени ЦИК обработал более 70% протоколов.
Второй тур выборов президента Украины прошёл 21 апреля. В нём участвовали шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко, как набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, состоявшемся 31 марта.
Как ранее писал News.ru, Зеленский лидирует на выборах с 73% голосов. Сообщалось, что ещё ни один кандидат в президенты Украины не получал такой кредит доверия со стороны своих граждан. После объявления данных экзитполов Порошенко признал своё поражение.