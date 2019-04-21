Саакашвили решил вернуться на Украину

Экс-президент Грузии , бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили подал ходатайство главе СБУ Василию Грицаку с просьбой о снятии с него запрета на въезд на Украину . Об этом он заявил в эфире телеканала «Макси-ТВ» в YouTube

По его словам, запрет был введен действующим президентом Украины незаконно, Саакашвили хочет прилететь и защитить себя в суде.

«Я очень хочу быть в Киеве», — заявил он.

Саакашвили добавил, что у него уже есть билеты на 22 апреля, но для начала с него должно быть снято ограничение на въезд на Украину.