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Саакашвили решил вернуться на Украину 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили подал ходатайство главе СБУ Василию Грицаку с просьбой о снятии с него запрета на въезд на Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала «Макси-ТВ» в YouTube.
По его словам, запрет был введен действующим президентом Украины незаконно, Саакашвили хочет прилететь и защитить себя в суде.
«Я очень хочу быть в Киеве», — заявил он.
Саакашвили добавил, что у него уже есть билеты на 22 апреля, но для начала с него должно быть снято ограничение на въезд на Украину.
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В мире , Украина , Михаил Саакашвили , СБУ , Грузия
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