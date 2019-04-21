Появились подробности столкновений чеченцев и спецназа в Грузии

Во время столкновений в Панкисском ущелье повреждены более десяти автомобилей. Об этом сообщает издание Грузия Online.

Среди поврежденной автомобильной техники как гражданские, так и полицейские машины. Три транспортных средства полностью сгорели. Также протестующие подожгли экскаватор, который принадлежит компании, работающей над строительством ГЭС на реке Алазани.

Согласно информации Общественного телевидения Грузии, на данный момент за медицинской помощью обратились 55 человек, из них 38 — сотрудники полиции.

21 апреля между силовиками и местными жителями, протестующими против строительства малой ГЭС на реке Алазани, произошли столкновения. На данный момент грузинский спецназ покинул ущелье. Глава МВД Грузии Георгий Гахария объявил, что строительство ГЭС возобновится только в том случае, если на это дадут согласие 90 процентов населения.

Жители Панкисского ущелья — преимущественно этнические чеченцы — категорически против строительства на реке Алазани ГЭС «Хадори-3». Начавшиеся 21 апреля работы по возведению объекта они встретили протестами, а когда для разгона стихийной акции был задействован спецназ, стали забрасывать силовиков камнями и поджигать их машины.

Строительство «Хадори-3» неоднократно откладывалось грузинскими властями с марта 2018 года из-за протестов местного населения, обеспокоенного возможным негативным влиянием ГЭС на экологию.