Мэра второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрея Элксниньша обыскали в аэропорту по прилету из Москвы. Об этом чиновник написал в Facebook. Ранее обыску подвергся вице-мэр Риги Вадим Баранник.
По словам Элксниньша, обыск был проведен после возвращения обоих чиновников с международного саммита в сфере развития городского транспорта, который состоялся в Москве 18–20 апреля.
«Полиция безопасности (ныне Служба госбезопасности) Латвии в поисках национальной угрозы докатилась до уровня банального «обыска» моего багажа в аэропорту Риги», — написал мэр.
Он добавил, что обыски были безрезультатны, в багаже чиновников не было ничего запрещенного. Тем не менее сотрудники таможни провели процедуру «максимально зрелищно».
«С бегущим к таможенникам пограничником, который узнал меня при прохождении паспортного контроля, привлечением собак, раскладыванием нижнего белья, доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек (видимо визитку от Путина искали)», — написал Элксниньш.
Оба чиновника являются членами партии «Согласие», которую поддерживает русскоязычное население Латвии. В начале апреля от должности мэра Риги был отстранен Нил Ушаков — лидер «Согласия».