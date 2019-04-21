Двух латвийских чиновников обыскали в аэропорту после возвращения из Москвы

Мэра второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрея Элксниньша обыскали в аэропорту по прилету из Москвы . Об этом чиновник написал в Facebook . Ранее обыску подвергся вице-мэр Риги Вадим Баранник.

По словам Элксниньша, обыск был проведен после возвращения обоих чиновников с международного саммита в сфере развития городского транспорта, который состоялся в Москве 18–20 апреля.

«Полиция безопасности (ныне Служба госбезопасности) Латвии в поисках национальной угрозы докатилась до уровня банального «обыска» моего багажа в аэропорту Риги», — написал мэр.

Он добавил, что обыски были безрезультатны, в багаже чиновников не было ничего запрещенного. Тем не менее сотрудники таможни провели процедуру «максимально зрелищно».

«С бегущим к таможенникам пограничником, который узнал меня при прохождении паспортного контроля, привлечением собак, раскладыванием нижнего белья, доскональным перетряхиванием всего багажа и фотографированием визитных карточек (видимо визитку от Путина искали)», — написал Элксниньш.