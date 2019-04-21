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Зеленский анонсировал «мощную информационную войну» в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский планирует организовать информационную войну в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина».
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По его словам, мощная информационная война необходима, чтобы закончить огонь на юго-востоке Украины.
«Мы пригласим журналистов и блогеров. Мы показали, что мы можем делать. У нас есть креативные идеи, и нам нужна ваша помощь», — подчеркнул он.
18 апреля Зеленский заявил, что планирует реинтегрировать Донбасс через «информационную войну». Он рассказал о необходимости «достучаться» до каждого жителя самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и «вернуть их людей в состояние, когда они нужны Украине и когда Украина им нужна».
В марте он отмечал, что Киеву следует вести серьезную информационную войну. По его словам, люди, живущие на территориях ДНР и ЛНР, «потеряли связь» с украинским народом, для восстановления которой он планирует организовать русскоязычный телеканал.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, его оппонент Петр Порошенко — 25,3 процента голосов. Последний уже признал поражение.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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