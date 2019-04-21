Зеленский анонсировал «мощную информационную войну» в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский планирует организовать информационную войну в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина».

По его словам, мощная информационная война необходима, чтобы закончить огонь на юго-востоке Украины.

«Мы пригласим журналистов и блогеров. Мы показали, что мы можем делать. У нас есть креативные идеи, и нам нужна ваша помощь», — подчеркнул он.

18 апреля Зеленский заявил, что планирует реинтегрировать Донбасс через «информационную войну». Он рассказал о необходимости «достучаться» до каждого жителя самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и «вернуть их людей в состояние, когда они нужны Украине и когда Украина им нужна».

В марте он отмечал, что Киеву следует вести серьезную информационную войну. По его словам, люди, живущие на территориях ДНР и ЛНР, «потеряли связь» с украинским народом, для восстановления которой он планирует организовать русскоязычный телеканал.