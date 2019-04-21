Зеленский назвал следствие своей победы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что его победа на выборах объединила страну. Об этом он рассказал в видеообращении к избирателям, опубликованном в Telegram-канале его команды.

«Это ответственная работа, которую вы сделали, это не я. Мы вместе это сделали. И главное, что мы сделали — мы объединили Украину, объединили нашу жизнь, объединили наш народ», — сказал он.

Ранее действующий глава государства Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов. Он пообещал позвонить оппоненту, чтобы поздравить его с победой, а также заявил, что не планирует уходить из политики.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, Порошенко — 25,3 процента голосов. Публикация данных экзитполов стала возможной после закрытия избирательных участков на территории Украины в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал около 30 процентов голосов, Порошенко — почти вдвое меньше.