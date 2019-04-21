Порошенко заявил, что готов подставить плечо новому президенту Украины

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что лично он и его команда готовы подставить плечо новому президенту, а также помочь ему войти в курс дел в краткие сроки.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский . Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины, свидетельствуют данные Национального exit poll-2019 по состоянию на 18.00 (совпадает с мск), обнародованные в воскресенье.

"Я хочу подчеркнуть, чтоб никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готова подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут соответствовать национальным интересам Украины и будут приближать нас к Евросоюзу и НАТО", — сказал Порошенко.

Трансляцию вел телеканал "Прямой".

Порошенко добавил, что готов помогать новому президенту войти в курс дел в краткие сроки.

"Я готов тратить любое время, чтобы помочь новому президенту войти в курс дела в наименьших деталях", — заявил Порошенко в воскресенье в своем штабе после объявления результатов exit polls.

Он также отметил, что готов до инаугурации готов передать "всю сеть международной поддержки Украины".

"Готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины, которую мы так бережно выстраивали годами. Вот где реальная сетка, а не там, где нас безосновательно обвиняли оппоненты", — сказал Порошенко в штабе.

На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.