Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.

«Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать «спасибо». Своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, моей жене за силу и выдержку… Спасибо всей нашей команде, всему штабу, каждому, экспертам, юристам, волонтёрам, наблюдателями… всем спасибо», — сказал он, выступая в своём штабе.

Он также поблагодарил «Квартал 95», а также правоохранительные органы

«Спасибо СБУ за то, что они держали меня в тонусе. Спасибо всем нашим военным и волонтёрам за то, что вы бережёте Украину. Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали, спасибо всем украинцам, которые сделали другой выборы», — добавил он.

Зеленский пообещал, что никогда не подведёт.

Ранее опубликованные результате экзитпола показали, что Зеленский побеждает во втором туре выборов главы государства, набирая 73,2% голосов.