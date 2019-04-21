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Зеленский прокомментировал результаты экзитпола 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов национального экзитпола поблагодарил избирателей за поддержку.
«Мы сделали это вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать «спасибо». Своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили, моей жене за силу и выдержку… Спасибо всей нашей команде, всему штабу, каждому, экспертам, юристам, волонтёрам, наблюдателями… всем спасибо», — сказал он, выступая в своём штабе.
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Он также поблагодарил «Квартал 95», а также правоохранительные органы.
«Спасибо СБУ за то, что они держали меня в тонусе. Спасибо всем нашим военным и волонтёрам за то, что вы бережёте Украину. Спасибо всем украинцам, которые меня поддерживали, спасибо всем украинцам, которые сделали другой выборы», — добавил он.
Зеленский пообещал, что никогда не подведёт.
Ранее опубликованные результате экзитпола показали, что Зеленский побеждает во втором туре выборов главы государства, набирая 73,2% голосов.
Действующий президент Пётр Порошенко получил 25,3%.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , МВД
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