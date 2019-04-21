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На Украине случайно опубликовали данные итогового экзитпола 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
На сайте Национального экзитпола Украины появилась информация о данных опросов избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента страны. Об этом сообщает в своей трансляции событий дня голосования «Радио Свобода».
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Согласно опубликованным данным, шоумен Владимир Зеленский побеждает во втором туре, набирая 73,5 процента голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко — 25 процентов.
Пресс-секретарь Национального экзитпола Юрий Горбань заявил, что данные были опубликованы по ошибке. Вскоре после этого результаты исследований были удалены с сайта.
Публикация результатов экзитполов до окончания голосования незаконна.
Второй тур президентских выборов на Украине проходит 21 апреля. Избирательные участки закроются в 20:00. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, Порошенко — почти в два раза меньше.
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