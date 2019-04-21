Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взято под усиленную охрану. Дело в том, что в соцсетях распространилось сообщение о готовящемся у имения пикете. Это будет своеобразное прощание с Порошенко по итогам второго тура президентских выборов.

В этой связи у въезда на территорию имения Порошенко уже выставлено несколько кордонов силовиков, передает ТАСС.

По некоторым данным "прощальный" пикет организовало движение "Автомайдан". Однако оно уже опровергло данную информацию на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что члены движения не видят смысла ехать к Порошенко, а в воскресенье они, как и остальные украинцы голосуют на выборах и ждут результатов второго тура.