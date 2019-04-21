Кличко проголосовал на выборах президента Украины

Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал во втором туре выборов президента Украины и заявил, что независимо от того, кто выиграет гонку, сделает все возможное, чтобы страна осталась верна курсу в ЕС

"Кто бы ни был президентом, я однозначно сделаю все возможное со своей стороны, чтобы Украины не поменяла свое европейское направление развития. Я как человек, который жил в Европе, который знает, что такое европейские ценности, европейские стандарты жизни, убежден в том, что европейское направление развития — это единственное правильное направление Украины", — сказал Кличко после голосования.

Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский . Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.

На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.