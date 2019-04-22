На Шри-Ланке введут режим ЧП

Власти Шри-Ланки после серии терактов введут на территории страны режим ЧП, передает телеканал News 1st со ссылкой на заявление пресс-службы президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Власти Шри-Ланки снова введут комендантский час, пишут СМИ Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты были совершены террористами-смертниками.