Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Шри-Ланке введут режим ЧП 

Р-Спорт + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Шри-Ланки после серии терактов введут на территории страны режим ЧП, передает телеканал News 1st со ссылкой на заявление пресс-службы президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.
Власти Шри-Ланки снова введут комендантский час, пишут СМИ Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты были совершены террористами-смертниками.
Р-Спорт: последние новости
Жители ДНР не голосуют на выборах на Украине, но хотят мира после них "Хезболлах" осудила теракты на Шри-Ланке Штаб Зеленского: снижение тарифов ЖКХ не является прерогативой президента
Комментарии
В мире , Азия , Катастрофы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС дал обещание Зеленскому386
Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому148
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»285
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв11
Подробности жизни Елены Зеленской1
Видео
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
Происшествия
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
В мире Украина
Дети владельца Asos погибли при взрывах на Шри‐Ланке
Происшествия
Перепутал ударение: Дудю вновь указали на ошибки
Общество
Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Общество
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
На автобусной станции Шри-Ланки обнаружили 87 детонаторов
Происшествия
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение