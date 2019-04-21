В Шри-Ланке задержали восьмого подозреваемого в связи с серией взрывов

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что власти страны задержали восемь человек по подозрению в причастности к воскресным террористическим атакам, в результате которых погибли не менее 215 человек. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.

"Пока имена [нападавших], которые нам известны, являются местными, но следователи выясняют, имели ли они "зарубежные связи", — приводит агентство слова премьер-министра.

Ранее сообщалось о семи задержанных в связи с атаками.

Восемь взрывов произошли в воскресенье на территории Шри-Ланки в отелях и церквях во время пасхальных служб, а также рядом с зоопарком в столице страны Коломбо и в ее центральном районе Дематагода. Общее число погибших достигло 215 человек, ранены около 500. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.