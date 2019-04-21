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В Шри-Ланке задержали восьмого подозреваемого в связи с серией взрывов 

ТАСС 57 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что власти страны задержали восемь человек по подозрению в причастности к воскресным террористическим атакам, в результате которых погибли не менее 215 человек. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.
"Пока имена [нападавших], которые нам известны, являются местными, но следователи выясняют, имели ли они "зарубежные связи", — приводит агентство слова премьер-министра.
Ранее сообщалось о семи задержанных в связи с атаками.
Восемь взрывов произошли в воскресенье на территории Шри-Ланки в отелях и церквях во время пасхальных служб, а также рядом с зоопарком в столице страны Коломбо и в ее центральном районе Дематагода. Общее число погибших достигло 215 человек, ранены около 500. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
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