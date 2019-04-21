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ЦИК Украины не зафиксировал системных нарушений на выборах президента 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выборы президента Украины проходят в штатном режиме, демократично и прозрачно, не зафиксированы системные нарушения, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, заявила в воскресенье член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
"Выборы президента Украины проходят в штатном режиме. На данный момент не фиксируются системные нарушения, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан. Для нас это очень позитивные новости. Волеизъявление проходит свободно, демократически, прозрачно", — заявил Бернацкая на пресс-конференции.
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По его словам, больше всего нарушений полиция зафиксировала в Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве. Меньше всего — в Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Второй тур выборов президента Украины проходит в воскресенье. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%.
На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.
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В мире , Украина
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