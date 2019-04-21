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Украинские телеканалы начали перекрашивать логотипы в зеленые цвета 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Телеканал «Еспресо ТВ», принадлежавший ранее главе МВД Украины Арсену Авакову и экс-премьеру страны Арсению Яценюку, сменил брендовые цвета с синего на зеленый.
«Объявлен конкурс на самый быстрый ребрендинг в цветах Зе (кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского — прим. ВЗГЛЯД). Его еще не успели объявить, как уже победил канал «Еспресо ТВ», на котором Богдан Буткевич призывал уничтожить людей с востока», — написала журналист Олеся Медведева в своем Facebook.
Портал «Страна» отмечает, что канал ранее принадлежал Авакову и Яценюку.
Зеленый — цвет избирательной кампании Зеленского.
По данным первых экзитполлов, Зеленский побеждает действующего президента Петра Порошенко за явным преимуществом.
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