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USA Today: Трамп по ошибке рассказал о «138 миллионах погибших» на Шри-Ланке 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп опубликовал твит с соболезнованиями «от народа Соединённых Штатов народу Шри-Ланки» в связи с терактами в этой азиатской стране, сообщает USA Today. Однако, как отмечает издание, в своей публикации американский лидер допустил ошибку, заявив о «138 миллионах погибших».
Президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором принёс народу Шри-Ланки соболезнования в связи с серией терактов в этой стране, сообщает USA Today. При этом американский лидер ошибочно заявил, что в результате взрывов там погибли «миллионы» человек.
«Сердечные соболезнования со стороны народа Соединённых Штатов народу Шри-Ланки в связи с ужасными террористическими атаками на церкви и отели, в результате которых погибли по меньшей мере 138 миллионов человек и ещё 600 получили серьёзные ранения. Мы готовы помочь», — написал Трамп в Twitter.
Как отмечает издание, в результате скоординированных терактов в храмах, где шли пасхальные богослужения, и в отелях, где часто бывают иностранные туристы, погибли не менее 138 человек, а сотни человек получили ранения.
Содержащий ошибку твит Трампа появился всего через несколько часов после того, как премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе призвал не распространять непроверенную информацию, указывает USA Today.
«Я призываю всех жителей Шри-Ланки в этот трагический момент сохранять силу и единство. Пожалуйста, избегайте распространения непроверенных сообщений и суждений. Правительство предпринимает немедленные шаги по сдерживанию этой ситуации», — подчеркнул премьер.
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В мире , Дональд Трамп , USA Today , США , Шри-Ланка
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